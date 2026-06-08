Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Standort Deutschland
|
08.06.2026 16:35:00
Opel setzt auf Rüsselsheim für neue Astra-Generation - Stellantis-Aktie im Minus
Dazu zählen die jeweils nächste Generation des Opel Astra und Opel Corsa sowie das jüngst angekündigte neue Elektro-SUV im sogenannten C-Segment (Kompaktklasse), das wie bekannt zusammen mit dem chinesischen Elektroauto-Hersteller Leapmotor entstehen soll. Dass der Stellantis-Konzern das von Opel mit Leapmotor geplante Modell im spanischen Saragossa bauen lässt, hatte Sorgen um die deutschen Standorte von Opel geschürt.
Zudem will Opel auch Geld in weitere Modelle des Portfolios stecken. In Deutschland sollen bis 2030 zusammengenommen über eine Milliarde Euro investiert werden, darunter fällt auch die neue Unternehmenszentrale in Rüsselsheim. "Die Investition in die Produktion der nächsten Astra-Generation in Rüsselsheim unterstreicht den Fokus von Stellantis auf Deutschland sowie die Bedeutung von Opel", sagte Stellantis-Europa-Chef Emanuele Cappellano laut Mitteilung. Das C-Segment sei dabei ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Strategie von Stellantis, die Marktabdeckung zu verbessern.
Neben dem neuen Astra soll auch die nächste Generation des Opel Corsa auf der neuen Stellantis-Plattform (STLA ONE) aufbauen.
Die Stellantis_Aktie notiert am Montag in Paris zeitweise 1,00 Prozent tiefer bei 6,165 Euro.
/err/men/jha/
RÜSSELSHEIM (dpa-AFX)
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