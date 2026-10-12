General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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12.10.2026 14:07:00
Opel STX Concept: Der Astra-Kombi von morgen
Opel zeigt in Paris die Studie Sports Tourer eXperimental Concept. Ein Kombi der Zukunft, der an alte Erfolge anknüpfen soll.
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08.10.26
|S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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01.10.26
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28.09.26
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24.09.26
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