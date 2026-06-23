Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.06.2026 10:04:30
OPEN CEO Takes $1 Salary As $741 Million Tesla-Style Pay Package Bets On A Housing Market Turnaround
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