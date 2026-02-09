|
Open Door: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Open Door lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -31,75 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Open Door ein EPS von -1,820 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Open Door 582,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 551,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
