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09.11.2026 06:31:29
Open Door gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Open Door hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,23 JPY, nach -0,670 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 740,7 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 674,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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