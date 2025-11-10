Open Door gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Open Door hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,67 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Open Door 1,62 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Open Door in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 674,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 676,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at