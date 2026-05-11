Open Door zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Open Door hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Open Door hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,670 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 585,6 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 628,6 Millionen JPY ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 36,480 JPY gegenüber -3,890 JPY im Vorjahr verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,02 Prozent auf 2,45 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at