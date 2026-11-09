Open House gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Open House hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 343,99 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 264,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 396,74 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 454,58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1071,20 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 875,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Open House 1 477,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 327,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at