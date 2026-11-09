Open House Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Open House Group präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2,85 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,69 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,70 USD. Im letzten Jahr hatte Open House Group einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at