Open House öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Open House hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Open House hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 218,62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 209,55 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 334,23 Milliarden JPY gegenüber 296,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at