Open House präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Open House hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 264,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 208,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Open House im vergangenen Quartal 396,74 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Open House 400,81 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 875,20 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 782,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1 336,47 Milliarden JPY gegenüber 1 287,22 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at