Open House präsentierte Quartalsergebnisse

Open House hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 243,81 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 196,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Open House 329,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 316,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at