Open House: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Open House lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 264,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 204,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Open House mit einem Umsatz von insgesamt 359,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 327,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at