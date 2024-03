Open Letter Regarding the Use of Mounjaro® (tirzepatide) and Zepbound® (tirzepatide)

Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.

Zum vollständigen Artikel

March 7, 2024 Open Letter Regarding Use of Lilly’s FDA-Approved Tirzepatide Medicines (First published on January 4) Lilly is committed to meeting the needs of people affected by diabetes and obesity with treatment options that change the way healthcare providers can treat these diseases and offer Eli Lilly and Co. ">