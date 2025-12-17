Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
17.12.2025 17:56:45
Open source could pop the AI bubble — and soon
Valuations rest on the incorrect assumption that frontier model creators have built massive, durable moatsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!