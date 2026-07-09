Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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09.07.2026 17:22:00
Open-Source-Strategie: Mecklenburg-Vorpommern will auch Microsoft Office ablösen
Unter den Bundesländern hat sich bislang nur Schleswig-Holstein im großen Stil von MS Office verabschiedet. Mecklenburg-Vorpommern will mittelfristig folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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