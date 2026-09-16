OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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16.09.2026 10:41:08
OpenAI, Anthropic Slowdown Call Won't Derail AI Infrastructure Demand, Why One Fund Manager Sees No Spending Pause in Sight
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