OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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17.07.2026 07:49:00
OpenAI: Erstes Hardware-Gerät ist ein Makro-Pad für 230 US-Dollar
OpenAIs erstes eigenes Gerät heißt Codex Micro und ist ein Makro-Pad. Es kostet 230 US-Dollar und steuert KI-Agenten, wird aber nicht von OpenAI selbst gebaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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