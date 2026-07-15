KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.07.2026 08:41:00
OpenAI: Erstes KI-Gadget soll Smart Speaker neu erfinden
OpenAI könnte noch in diesem Jahr sein erstes KI-Gerät vorstellen: einen mobilen Smart Speaker, der ChatGPT als persönlichen Begleiter in den Haushalt bringt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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