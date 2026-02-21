OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
21.02.2026 10:36:00
OpenAI: Erstes KI-Gadget wird angeblich ein Smart Speaker für 200 bis 300 Dollar
Die erste KI-Hardware von OpenAI wird ein Smart Speaker mit Kamera, der Nutzer beobachtet und proaktiv unterstützt, heißt es in einem Bericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
