Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.10.2026 13:46:00
OpenAI: Ex-Mitarbeiter soll geheime Dateien zu Apple mitgenommen haben
OpenAI und Apple" />
Apple hat OpenAI wegen Klau von Geschäftsgeheimnissen verklagt. Der KI-Konzern dreht nun den Spieß um und sieht sich selbst als Opfer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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