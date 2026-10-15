Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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15.10.2026 13:46:00

OpenAI: Ex-Mitarbeiter soll geheime Dateien zu Apple mitgenommen haben

Die Logos von <a href=OpenAI und Apple" />

Apple hat OpenAI wegen Klau von Geschäftsgeheimnissen verklagt. Der KI-Konzern dreht nun den Spieß um und sieht sich selbst als Opfer.

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