OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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09.06.2026 03:23:00
OpenAI: KI-Konzern hinter ChatGTP will an die Börse - eine Woche nach Anthropic-Ankündigung
Schon länger wurden OpenAI Börsenambitionen nachgesagt. Nun hat der KI-Konzern hinter ChatGPT entsprechende Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Er strebt offenbar eine Bewertung von bis zu einer Billion Dollar an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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