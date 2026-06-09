OpenAI Aktie

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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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09.06.2026 03:23:00

OpenAI: KI-Konzern hinter ChatGTP will an die Börse - eine Woche nach Anthropic-Ankündigung

Schon länger wurden OpenAI Börsenambitionen nachgesagt. Nun hat der KI-Konzern hinter ChatGPT entsprechende Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Er strebt offenbar eine Bewertung von bis zu einer Billion Dollar an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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