KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.03.2026 12:14:00
OpenAI: "Super-App" soll ChatGPT und andere KI-Funktionen zusammenführen
OpenAI plant eine „Super-App“, die ChatGPT und andere Produkte des KI-Konzerns verbinden soll. Auch agentische Funktionen soll sie beinhalten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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