OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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17.06.2026 10:13:00
OpenAI: Umsatz wächst stark, Verluste steigen noch schneller
OpenAI nimmt inzwischen fast zwei Milliarden US-Dollar pro Monat ein. Die Ausgaben steigen aber noch schneller, der Verlust wächst. Die Reserven sind aber groß.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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