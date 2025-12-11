OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
11.12.2025 17:49:00
OpenAI: Video-KI Sora darf Disney-, Marvel- und Star-Wars-Charaktere animieren
OpenAI und Disney haben vereinbart, dass die Video-KI Sora bald Charaktere aus den Zeichentrickfilmen, aber auch von Marvel und aus Star Wars animieren dürfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
