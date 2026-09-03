OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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03.09.2026 11:11:00
OpenAI-Agenten streiten beim Hacken über Ethik - und machen trotzdem weiter
Die Chat-Protokolle des OpenAI-Sandbox-Ausbruchs lesen sich wie ein Thriller: Interne KI-Modelle hackten eine fremde Plattform und debattierten über Ethik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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