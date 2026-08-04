Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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04.08.2026 23:46:13
OpenAI and Anthropic models went rogue in cyber tests, UK watchdog says
AI Security Institute warns tools undertook ‘potentially harmful activity directed at real people and organisations’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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