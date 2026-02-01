NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
01.02.2026 03:15:00
OpenAI and Anthropic Now Rival Public Software Giants for Revenue. That Makes These 3 Stocks Strong Buys for 2026.
OpenAI and Anthropic Now Rival Public Software Giants for Revenue. That Makes These 3 Stocks Strong Buys for 2026.

Over the last three years, OpenAI and Anthropic have evolved from speculative artificial intelligence (AI) laboratories into full-blown infrastructure behemoths. Between the two companies, trillions of dollars have been committed to future infrastructure projects.Whether it's Project Stargate or new chip deals with Nvidia or Advanced Micro Devices, OpenAI and Anthropic are on a mission to become the default platforms on which all things AI are built.Smart investors understand that as these two unicorns become more deeply embedded across AI, semiconductor stocks aren't the only ones poised to benefit. If you're looking for ways to profit from the surging growth of OpenAI and Anthropic, then you'll want to check out these three members of the "Magnificent Seven."
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
