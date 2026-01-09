OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
09.01.2026 22:30:30
OpenAI and SoftBank to invest $1bn in energy and data centre supplier
SB Energy has a contract to build a data centre for the ChatGPT maker’s Stargate infrastructure projectWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!