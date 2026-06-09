OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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09.06.2026 07:51:00
OpenAI beantragt Börsengang - Details bleiben geheim
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI nimmt Kurs auf die Börse. Zugleich signalisiert die Firma aber auch, dass man sich damit Zeit lassen wolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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