OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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26.03.2026 16:03:00
OpenAI beerdigt angeblich auch die Pläne für Erwachsenenmodus von ChatGPT
Bei OpenAI hat man sich laut einem Zeitungsbericht von Plänen verabschiedet, ChatGPT künftig auch erotische Antworten für Erwachsene zu ermöglichen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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