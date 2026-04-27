Aktie
WKN DE: A4230W / ISIN: KYG0118C1050
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27.04.2026 16:40:00
OpenAI beschreibt seine Mission neu: Weniger AGI, mehr Machtfrage
OpenAI-Chef Sam Altman schreibt die Grundsätze seines Unternehmens neu auf. Es geht nicht mehr nur um die Zukunft, sondern immer stärker auch um das Jetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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