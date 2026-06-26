OpenAI-Börsengang könnte sich verzögern - SoftBank-Aktie fällt deutlich

OpenAI könnte laut Berichten seinen für dieses Jahr erwarteten Börsengang möglicherweise auf 2027 verschieben. Dies sorgt für einen Kursrutsch bei der SoftBank-Aktie.

• Berichte über einen verschobenen OpenAI-Börsengang setzen SoftBank-Aktie zu• OpenAI wegen volatilen Tech-Märkten erst 2027?• Anleger verlieren vorerst die Hoffnung auf mehr Transparenz und eine höhere Bewertung

Die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank sackt am Freitag in Tokio heftig ab: Letztlich ging es für den Anteilsschein um 12,39 Prozent nach unten auf 6.236 JPY. Auslöser für den Kursrutsch waren Medienberichte, wonach der ChatGPT-Konzern OpenAI seinen Börsengang auf 2027 verschieben könnte.

Börsengang als Gradmesser für den KI-Boom

Wie "Bloomberg" unter Berufung auf einen Bericht der "New York Times" schreibt, hätten die zuletzt deutlich volatileren Technologiemärkte die Sorge aufgebracht, dass ein Börsendebüt des KI-Konzerns derzeit nicht die von OpenAI-Chef Sam Altman angestrebte Bewertung von rund einer Billion US-Dollar rechtfertigen könnte. Berater sollen dem Management deshalb empfohlen haben, entweder den Börsengang zu verschieben oder die Bewertungsziele zu senken. Letzteres komme für Altman derzeit jedoch nicht infrage.

Warum SoftBank von einer IPO-Verschiebung besonders stark betroffen wäre

Für SoftBank hat diese Entwicklung eine besondere Tragweite. Der von Masayoshi Son geführte Technologiekonzern zählt zu den größten Investoren von OpenAI und hat in den vergangenen Monaten Milliardenbeträge in den KI-Pionier investiert. Laut "Bloomberg" sollen sich die Investitionen bis Oktober auf rund 65 Milliarden US-Dollar belaufen. Ein späterer Börsengang würde zwar nichts am langfristigen Wert der Beteiligung ändern, könnte jedoch den Zeitpunkt möglicher Wertsteigerungen und die Erwartungen der Kapitalmärkte verschieben.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, den Marktstrategen hervorheben. Wie Hiroki Takei von Resona Holdings gegenüber "Bloomberg" erläuterte, würde ein Börsengang von OpenAI erstmals einen transparenten Marktwert für einen bedeutenden Teil von SoftBanks Beteiligungsportfolio liefern. Da der Konzern neben OpenAI Hunderte nicht börsennotierter Startups hält, fällt es Investoren bislang schwer, den tatsächlichen Wert des Gesamtportfolios einzuschätzen. Ein Börsendebüt von OpenAI könnte diese Transparenz deutlich erhöhen und damit den sogenannten Konglomeratsabschlag - also den Bewertungsabschlag mit dem SoftBank an der Börse gehandelt wird - verringern. Eine Verschiebung des Börsengangs würde Anlegern diese Hoffnung laut Takei zunächst wieder nehmen.

Anleger bewerten SoftBank inzwischen zunehmend als indirekte Wette auf den Erfolg von OpenAI und den gesamten KI-Sektor. Entsprechend sensibel reagiert die Aktie auf Nachrichten rund um das Unternehmen. So hatte etwa die Erwartung eines erheblichen finanziellen Gewinns durch den Börsengang von OpenAI die SoftBank-Aktie erst vor wenigen Wochen auf ein neues Rekordhoch geschoben.

Anleger hinterfragen hohe Bewertungen

Die heftige Kursreaktion bei der SoftBank-Aktie zeigt nun jedoch auch, dass Investoren die teilweise extrem hohen Bewertungen im KI-Sektor kritischer hinterfragen. Nachdem zahlreiche Technologieunternehmen in den vergangenen Monaten stark gestiegen waren, reichen bereits Zweifel am Zeitplan eines prominenten Börsengangs aus, um erhebliche Gewinnmitnahmen auszulösen. Marktbeobachter sehen darin ein Zeichen dafür, dass sich die Erwartungen an die kurzfristige Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz zunehmend an der Realität messen lassen müssen.

Für die SoftBank-Aktie bedeutet dies kurzfristig Gegenwind. Langfristig dürfte jedoch entscheidend bleiben, ob OpenAI seine Wachstumsziele erreicht und ein Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich die angestrebte Milliardenbewertung rechtfertigen kann. Bis dahin dürfte die Aktie des japanischen Investors eng an die Stimmung rund um den globalen KI-Sektor gekoppelt bleiben.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net