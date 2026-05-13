OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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13.05.2026 14:39:26
OpenAI boss Sam Altman says Musk wanted control of company
Sam Altman testified in trial that could determine the future of OpenAI, the company behind ChatGPT.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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