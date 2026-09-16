WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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16.09.2026 12:02:05
OpenAI boss says world 'right to be afraid' but should trust AI firms
Sam Altman and other tech CEOs say there are incentives to limit advancements in AI, as fears grow over the threats it poses to humanity.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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