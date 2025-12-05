Incredible Holdings Aktie

WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270

05.12.2025 15:31:00

OpenAI CEO Sam Altman Just Delivered Incredible News to Alphabet (Google) Investors

OpenAI, the creator of ChatGPT, is largely credited with kicking off the artificial intelligence (AI) boom that just turned three. The release of this revolutionary chatbot in late 2022 put the world on notice that generative AI had sparked a paradigm shift in technology that continues to this day.Many of the world's biggest tech companies scrambled to develop their own AI models. The biggest cloud providers, including Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Alphabet's (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) Google Cloud, along with Meta Platforms, have all been spending heavily to stake their claim to the windfall of profits expected to flow from the implementation of AI.Until recently, Google's efforts were viewed with skepticism after numerous high-profile (and embarrassing) setbacks. However, just this week, OpenAI CEO Sam Altman made waves with a development that marked incredible news for Alphabet investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 8 245,00 -1,08% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 275,50 1,14% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 275,65 1,03% Alphabet C (ex Google)
Incredible Holdings Ltd. Registered Shs 0,00 0,00% Incredible Holdings Ltd. Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

