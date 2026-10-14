Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
14.10.2026 14:15:57
OpenAI claims employee sent secret device information to Apple
Tech companies face off as ChatGPT maker prepares to unveil AI device designed by Sir Jony IveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
14.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|OpenAI claims employee sent secret device information to Apple (Financial Times)
|
13.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 360 Dollar (dpa-AFX)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 480,00
|1,03%
|Apple Inc.
|307,60
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.