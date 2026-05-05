Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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05.05.2026 02:40:21
OpenAI co-founder discloses nearly US$30 billion stake, financial ties to Sam Altman
The startup has raised well over US$100 billion from investors to hire researchersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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