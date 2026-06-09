OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
09.06.2026 03:19:42
OpenAI Confirms Confidential IPO Filing, With Big Stakes for the AI Boom
OpenAI's move toward public markets raises a bigger question: Is the AI surge a lasting shift or an expensive gamble?Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!