OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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16.09.2026 06:01:30
OpenAI Considers New Financing at a $1.5 Trillion Valuation
The funding round would double the value of the start-up behind ChatGPT and establish it as the world’s most valuable private company.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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