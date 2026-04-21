Capgemini Aktie
WKN DE: A2DY0Z / ISIN: US13961R1005
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21.04.2026 21:07:39
OpenAI Consults With Accenture, PwC, Capgemini To Sell Codex To Businesses
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|Accenture plc
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|Capgemini SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
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