OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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23.06.2026 15:30:00
OpenAI Could Be Worth $1 Trillion. These 3 Stocks Give Investors Exposure Today.
OpenAI's ChatGPT has been one of the fastest-adopted consumer products in history. Since its launch in late 2022, weekly active users have reached nearly 1 billion. A March funding round valued the company at $852 billion. It could already be worth $1 trillion on the private market, given high investor demand to own the leading AI companies and ChatGPT's growth. While you can't buy shares of OpenAI on the public market yet, there are three stocks you can buy today that are directly involved with OpenAI.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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