OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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05.05.2026 22:22:26
OpenAI Could Make 30 Million Phones Over the Next 2 Years, Report Says
Sam Altman's company could reportedly begin production of the AI-focused phones in the first half of 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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