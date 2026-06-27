OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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27.06.2026 08:58:28
OpenAI defers public rollout of GPT‑5.6 as US seeks early access to frontier AI models
The decision underscores growing concern in Washington over the national security risks posed by powerful AI systemsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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