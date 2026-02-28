OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
28.02.2026 08:10:00
OpenAI einigt sich mit US-Verteidigungsministerium über KI-Nutzung
Es geht um Massenüberwachung und autonome Waffensysteme: Wie dürfen die USA künstliche Intelligenz einsetzen? Ein Streit mit der KI-Firma Anthropic führte zum Bruch, nun gibt es Ersatz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
