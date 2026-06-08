OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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08.06.2026 23:55:00
OpenAI files confidentially for IPO — but there’s a catch
“It may be a while because there are things we want to do that are likely easier as a private company,” OpenAI says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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