OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
09.06.2026 15:59:22
OpenAI files IPO paperwork, eyes stock market debut
The AI company behind ChatGPT said it had no date for a listing, but it is joining rival Anthropic in the lineup for the stock market.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!