OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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08.06.2026 23:24:20
OpenAI files to go public in blockbuster Wall Street listing
ChatGPT creator has privately submitted draft prospectus for IPO expected to value company at more than $1tnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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