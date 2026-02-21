OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
21.02.2026 16:53:53
OpenAI gegen Anthropic: Das Börsenwettrennen um die Zukunft der KI-Giganten
Zwei Firmen, ein Ziel: OpenAI und sein größter Rivale Anthropic liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Zugang zur Börse. Dem Sieger winkt ein strategischer Vorsprung in der KI-Branche. Egal, wer den Wettlauf gewinnt: So oder so kommt der größte IPO aller Zeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
