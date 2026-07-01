OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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01.07.2026 14:24:00
OpenAI halbiert offenbar Inferenzkosten durch interne Optimierungen
Laut einem Medienbericht haben OpenAI-Ingenieure Optimierungen gefunden, die die Kosten für den Betrieb bestehender KI-Modelle um mehr als 50 Prozent senken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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